Pogba operato alla caviglia: «Sono un po' confuso, ma sono ancora vivo»

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, è stato operato oggi alla caviglia. Il 26enne francese ha pubblicato un video sui propri canali social subito dopo l'intervento chirurgico. Dal letto d'ospedale il centrocampista è sembrato ancora sotto l'effetto dell'anestesia stato confusionale: «Sono ancora vivo, questa è una buona notizia. Non so se sto bene e dove mi trovo. Mi hanno detto che sembro ubriaco, ma non ho bevuto. Sono un po' confuso in questo momento. A Manchester? a Parigi? In Guinea? Non so in che stato mi trovo... Hanno messo qualcosa nel mio braccio e mi hanno detto di pensare a cose belle». Per Pogba è previsto uno stop di almeno sei settimane.





