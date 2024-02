Pogba squalificato 4 anni per doping: duro colpo per la carriera del centrocampista della Juve

Paul Pogba, il centrocampista della Juventus, è stato squalificato 4 anni per doping: avendo 30 anni (quasi 31) il giocatore potrebbe aver chiuso qui la carriera.

Paul Pogba era tornato alla Juve nell’estate del 2022, a parametro zero, dopo la fine dell’esperienza al Manchester United. Il centrocampista francese era stato trovato positivo in seguito ai controlli effettuati dopo la partita Udinese-Juventus (20 agosto scorso). Il calciatore non era entrato in campo, aveva assistito al match solo dalla panchina: un dettaglio fondamentale, che ha evitato alla squadra un danno ulteriore. Le successive contro-analisi avevano confermato l'esito dei primi riscontri e le tracce di testosterone che lo hanno messo nei guai. Per Pogba, oggi 31enne (li compirà il 15 marzo), la sentenza è esiziale: considerato il lungo periodo di stop a cui va incontro (compresa la sospensione che ha scontato finora), il provvedimento atteso assesta un colpo durissimo alla sua carriera.