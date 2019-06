Pogba, Rabiot, Milinkovic-Savic: la Juve gioca su più tavoli. James Rodriguez: «A Napoli si sta bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo, lavuole regalarsi un altro colpo a centrocampo. Per la precisione, un big tra. Il primo è uno storico pallino dei bianconeri. In più di un'occasione, il ds Paratici ha provato a convincere il centrocampista francese a sposare il progetto dei, ma l'affare non è andato in porto per le difficoltà registrate con la mamma-agente del calciatore. Veronique è infatti famosa negli ambienti di calciomercato per il suo particolare carattere. E' una figura ingombrante, capace di far saltare trattative all'ultimo (chiedere a Roma e Barcellona) e di non rispondere al telefono per giorni...Ma la Juventus c'è e, dopo aver presentato ad un agente vicino all'ormai ex Psg un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione (ai quali vanno aggiunti i 10 milioni al momento della firma), deciderà nelle prossime ore se sferrare l'attacco finale. Nel frattempo, non si interrompono i contatti per Pogba. Il Campione del Mondo preferisce i bianconeri al Real Madrid di Zidane. Ma la Juventus potrà portare avanti l'operazione solo a certe condizioni (con l'inserimento di una parziale contropartita).Nella lista figura anche Milinkovic-Savic: il serbo, già d'accordo con i bianconeri, spera in uno sconto di Lotito che per il suo cartellino chiede ancora quasi 100 milioni.A proposito di cifre,prosegue con ill'affare James Rodriguez-Napoli. L'intenzione è quella di chiudere presto l'operazione. «Il Napoli ha una grande storia - ha dichiarato il fantasista colombiano-, ci ha giocato Maradona, lì si sta bene, ma in questo momento sono concetrato sulla Nazionale. Tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora penso solo alla Coppa America. Non conosco ancora il mio futuro, ci penseremo nei prossimi giorni».