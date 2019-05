Podgora, arriva la conferma di Iuorio

"Abbiamo avuto un incontro - dice il direttore Roberto Iurio - nel pomeriggio. Dopo una chiacchierata mi ha comunicato la riconferma. Sono onorato, ho iniziato questo percorso lo scorso anno per la prima volta. Voglio continuare a piccoli passi. Questa prima esperienza mi ha insegnato molto, ho capito tante cose. Come primo anno dò un bel 7.5 alla squadra. Siamo partiti in ritardo, poi a dicembre abbiamo portato giocatori di grande tecnica. Ci sono volute diverse settimane prima che il gruppo si amalgamasse, siamo stati costretti ad inseguire, e non è semplice. Abbiamo fatto un grande recupero, poi quando insegui, uno scivolone arriva. Comunque ho sempre visto da parte dei ragazzi un grande impegno e attaccamento alla maglia. Adesso partiremo nei tempi giusti, sono pronto per rimettermi a lavorare a testa bassa. Posso dire che la gran parte della rosa verrà riconfermata, e la rinforzeremo con i giusti tasselli. Partiremo con la rosa al completo già dal primo giorno di preparazione. In questi giorni andremo ad analizzare il discorso tecnico".

Ultimo aggiornamento: 19:45

