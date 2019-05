Mauricio Pochettino sarà regolarmente in panchina nella finalissima di Champions Legaue che il Tottenham giocherà contro il Liverpool il prossimo 1 giugno a Madrid. L'Uefa ha infatti sospeso per un anno lo stop di due turni inflitto al tecnico argentino dopo uno sfogo nei confronti dell'arbitro in occasione della semifinale di andata contro l'Ajax persa dagli 'spurs' 1-0.





