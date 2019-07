Tottenham, Pochettino: «Dopo il ko nella finale di Champions non sono uscito di casa per 10 giorni»

Nessun bluff per raccontare la delusione più grande da allenatore. Il racconto di Maurico Pochettino è sincero. Quel ko contro il Liverpool lo ha steso. «E' stata la peggiore notte della mia carriera». L'aver raggiunto la finale di Champions ma averla però persa al Wanda Metropolitano contro i Reds di Klopp lo scorso 1 giugno non ripaga il tecnico argentino che ci torna sù in un'intervista allo Standard: «Lo ritengo il momento peggiore della mia carriera. Sono andato a casa e non sono uscito per 10 giorni. Le tre settimane per preparare la finale sono state incredibili e poi siamo rimasti molto delusi per come abbiamo perso. Io avevo bisogno di tornare a casa e il giorno dopo sono andato in treno da Madrid a Barcellona. Lì ci sono rimasto 10 giorni e non volevo più andarmene. È stata dura perché eravamo molto vicini a toccare la gloria», ammette Pochettino che dice di aver cercato distrazione nel golf ma senza riuscirci granchè: «Ho provato a giocare dopo alcuni giorni con mio figlio, ma ho solo colpito le palline. La mia famiglia ha cercato di tirarmi su di morale ma anch'essa era giù di corda quanto me», ha confessato prima di spiegare quello che la notte dell'1 giugno «la paragono ai Mondiali del 2002, quando (da giocatore, ndr) abbiamo perso contro l'Inghilterra, abbiamo pareggiato contro la Svezia nella fase a gironi e siamo stati eliminati. Questi sono i due peggiori momenti della mia carriera», ha aggiunto. Ora, però, è di nuovo concentrato sul Tottenham e sulla nuova stagione: «Durante le vacanze è peggio perché ci pensi tutto il giorno, ma quando inizi ad allenarti ti lasci tutto alle spalle e il fuoco interiorè ritorna ad accendersi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA