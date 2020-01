Il matrimonio tra la Polisportiva Monti Cimini e il tecnico Marco Scorsini continua. In mattinata c'è stato un incontro chiarificatore tra l'allenatore della formazione giallonera e la società e al termine le parti hanno deciso di proseguire il cammino insieme. «Sono state respinte le dimissioni - dice un comunicato della società - ed è stata rinnovata al tecnico la fiducia totale conferendogli pieni poteri sotto tutti gli aspetti». E' probabile che via sia stata qualche ingerenza di troppo nel lavoro di mister Scorsini e da li siano scaturite delle frizioni. «E' un vero condottiero - non a caso conclude il comunicato - di questa truppa e sarà lui a guidarla fino al termine della stagione».





