La Polisportiva Monti Cimini ha comunicato di aver ricevuto, al termine della sconfitta interna ( 3-2) con l’Eretum Monterotondo, le dimissioni del tecnico Marco Scorsini.

Il club dei presidenti Pecci e Patrizi, preso atto della decisione del mister di rimettere il proprio mandato nelle mani della società, si è preso ventiquattrore di riflessione per fare tutte le valutazioni del caso in un momento difficile dove è giusto fare ogni mossa con calma ed attenzione. A far precipitare la situazio è stata la terza sconfitte consecutive della Pmc che invece doveva tornare a fare i punti contro un Eretum Monterotondo.





