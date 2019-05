Collegio di garanzia: «Si giocherà il playout Salernitana-Foggia»

Trema la Salernitana, esulta il Foggia. Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha infatti stabilito che i playout di serie B devono essere giocati. A sfidarsi saranno proprio i campani e i Satanelli, quartultimi e quintultimi classificati in campionato dopo la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Palermo per illecito amministrativo.



Appreso il parere del Collegio, a seguito del pronunciamento del Tar del Lazio che il 23 maggio scorso aveva dato ragione ai pugliesi, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha disposto lo svolgimento delle gare dei playout e ha convocato per il 30 maggio il Consiglio direttivo. Ultimo aggiornamento: 18:26





