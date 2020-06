© RIPRODUZIONE RISERVATA

La formula per playoff e playout arriverà oggi alla Lega di Serie A che ne parlerà in Assemblea. I presidenti dei club, come più volte esternato, sono contrari e per questo non hanno portato un loro piano. Il presidente Gravina, invece, ha già stilato la sua formula ideale. Un concetto che ha chiaro in testa da tempo e che parte da un principio fondamentale: gli spareggi devono essere più snelli possibili. Questo perché entreranno in gioco (la data limite è quella del 10 luglio) in caso di nuovo stop del campionato per via di un numero eccessivo di contagi. Lo scudetto se lo giocheranno le prime 4 in classifica. Questo perché nessuna è disposta a mettere in discussione anche il piazzamento in Champions League. Discorso leggermente più articolato per quanto riguarda le retrocessioni. L’ultima andrà direttamente in serie B. Ma c’è la possibilità che possa andarci anche la penultima. Non si vuole creare insomma la situazione dell’ultima in classifica che si possa giocare la salvezza con la quartultima o la quintultima. Le quattro squadre sopra si giocheranno i posti, o il posto, restante.