Juventus, Pjanic: «Questa la squadra più forte, merita il 1° posto»

«Il primo posto nel girone è un obiettivo fissato a inizio anno: per questo la partita di mercoledì è importantissima». Sale l'attesa in vista della trasferta di Berna con lo Young Boys, match che può valere il primo posto per la Juventus di Miralem Pjanic. «Lo vogliamo fortemente - dice il regista bosniaco ai microfoni di Raisport, intervista ripresa dal sito della società bianconera -, posizione che abbiamo dimostrato di meritare». «Penso che questa sia la Juve più forte, abbiamo una rosa molto ampia e la società sta lavorando ogni anno per migliorarla e vincere lo scudetto - sostiene Pjanic -. Allegri è un ottimo gestore di rosa ed è molto bravo tatticamente, ci trasmette tantissime qualità». © RIPRODUZIONE RISERVATA