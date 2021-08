Sabato 21 Agosto 2021, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 20:52

Più di un'idea, il nome di Pjanic stuzzica parecchio dalle parti di Firenze. Il patron Commisso è infatti alla costante ricerca di un colpo ad effetto dopo l'addio di Ribery, e per questo ha votato subito sì alla trattativa per il bosniaco. L'operazione non è considerata impossibile, anzi: è favorita dagli ottimi rapporti tra la Viola e l'entourage del calciatore. L'ex Roma avrebbe preferito un ritorno a Torino, ma i bianconeri sono bloccati dalla mancata cessione di uno tra Ramsey e Mckennie.

Inter, Dzeko subito in gol con il Genoa: è il simbolo della nuova Era

SI DECIDE IL FUTURO DI VLAHOVIC

Prima dell'affare Pjanic, va risolto però il caso Vlahovic. C'è grande attesa per il prossimo vertice tra l'attaccante e Commisso. Un summit che chiarirà il futuro del giovane talento, in scadenza nel 2023 e sempre nel mirino dell'Atletico Madrid. Ed è proprio il pressing degli spagnoli (offerta da 50 milioni più 10 di bonus) a preoccupare i tifosi del club toscano. Il messaggio di Simeone al calciatore è stato, infatti, chiaro: sì entro 24-48 ore, altrimenti prendiamo il brasiliano Cunha. Su Vlahovic si è espresso più volte il patron Commisso. Il proprietario americano vuole accontentare la sua stella con un rinnovo da circa 4 milioni di euro a stagione, ma davanti a una richiesta esplicita del serbo di lasciare la Serie A, lo scenario potrebbe cambiare. Anche il tecnico Italiano oggi ha parlato di Vlahovic: «La trattativa per il rinnovo riguarda solamente Dusan e la Fiorentina. Il ragazzo vuole rimanere e la società lo vuole trattenere. In questo momento è al 100% della Fiorentina e sono convinto che lo sarà anche in futuro».

THURAM SI FERMA

Da Firenze a Milano, dove tiene sempre banco il calciomercato. Oggi, prima della sfida con il Genoa, l'ad Marotta si è espresso così: «Arriverà un altro attaccante. Lautaro rimarrà, ha rifiutato delle offerte importanti». Il duello è sempre tra Thuram jr e Correa con quest'ultimo più vicino dopo lo stop del suo rivale. Non si conosce ancora l'entità dell'infortunio, ma il giovane francese ha dovuto abbandonare al 19' la sfida con il Bayer Leverkusen per un problema al ginocchio destro. Sono ore importanti anche per il mercato dei liguri. Perotti, infatti, è pronto a tornare e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.