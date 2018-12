© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fiumicino è ancora davanti a tutte nel girone C di Promozione. Ma domenica ha avuto non poco da faticare contro un Real Latina tenace, a dispetto di una classifica molto brutta (penultimo posto davanti solo alla penalizzata Virtus Olympia). La squadra aeroportuale l’ha spuntata a una decina di minuti dalla fine grazie ad una straordinaria prodezza personale di Andrea Pischedda, attaccante classe 1991 che ha tirato fuori dal cilindro una rovesciata da urlo che è valsa i tre punti e che ha fatto anche scomodare il paragone illustre con il mostruoso gesto con cui CR7 l’anno scorso punì la Juve a Torino con la maglia del Real.«Ovviamente hanno esagerato, però fa piacere questo accostamento – sorride Pischedda – Sinceramente non ricordo nemmeno bene il gesto che ho fatto, è stato puro istinto anche se ogni tanto qualcosa del genere sono riuscito a farla nel corso della mia carriera. Ricordo che ero al limite dell’area spalle alla porta e quando è arrivato questo lungo pallone dalla trequarti non ci ho pensato due volte… Comunque è stato un successo importante: avevamo forse sottovalutato l’avversario, ma alla fine conta vincere e lo abbiamo fatto». Il primo ad abbracciarlo è stato Mirko Forcina che aveva inizialmente portato in vantaggio la squadra grazie ad un calcio di rigore, ma il gesto tecnico ha fatto molto parlare e sono stati tanti i messaggi di complimenti arrivati a Pischedda.«Mi hanno fatto piacere tutti, ma in particolare quello del presidente Munaretto». Il Fiumicino, dunque, si è aggrappato alla prodezza del “Bandito”, come ribattezzato qualche anno fa dai tifosi della formazione rossoblu. «Un nomignolo che mi piace e che era legato alla mia esultanza con la mitraglia e spesso con la maglia a coprire il volto» spiega Pischedda che poi parla degli obiettivi stagionali del Fiumicino. «Probabilmente non siamo attrezzati come La Rustica, Luiss e Atletico Morena, ma puntiamo sulla forza del nostro gruppo e daremo tutto per cercare di alimentare questo sogno».