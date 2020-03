© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio Pirozzi è tornato a fare l'allenatore dell'Amatrice squadra di Prima Categoria Laziale. In maniera provvisoria a quanto sembra. «Ci da una mano da sempre - ha detto il presidente rossobu Tito Capriccioli - sarà con noi in sostituzione del nostro tecnico che è in settimana bianca». Per ora finisce quì insomma. Un brivido ha attrarvesato la schiena dell'ex sindaco di Amatrice quando è tornato in campo con tuta e scarpini.«Erano 1289 giorni - ha raccontanto sul suo profilo Fb Pirozzi - che non mettevo piede su un campo di calcio come allenatore. L’ho fatto questa sera per i ragazzi dell’Amatrice Calcio, la mia prima squadra da calciatore e da allenatore. È stata un’emozione straordinaria, di quelle che ti fanno commuovere davanti a tutti quanti quando non vorresti farti vedere da nessuno. Lo sport per me è l’anima della vita e da questa sera ho un’emozione fortissima in più che mi porterò per sempre dentro».