© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uno dei "fuoriquota" dell'Eccellenza. E non per l'età, che è ancora giovane, quanto per i valori tecnici che porta in dote alla squadra nella quale gioca. Daniele Piro, 29 anni, cresciuto nella Tor Tre Teste e sbarcato nel mondo dei prof vestendo le maglie del Chievo, della Pro Vasto, del Brindisi e del Cosenza. Oggi, l'esterno d'attacco, gioca con la Nuova Florida, in Eccellenza per la prima volta, dopo le esperienze in serie D con Ostia Mare e Monterosi.«Sì, in effetti sono partito molto bene. Ora, però, devo continuare su questa strada fino alla fine del campionato»«Il nostro gruppo ha dei valori importantissimi, ed è grazie a questi che riesco a dare il mio meglio e, come dici tu, a fare la differenza»«Ancora molte. Siamo ancora all’inizio e chi è partito male può recuperare. Nel girone ci sono molto squadre attrezzate per vincere il campionato. Spero che alla fine a sorridere saremo noi».«Sì, qui ad Ardea ho conosciuto un ragazzo bravissimo con delle qualità calcistiche che, forse, nemmeno lui sa di avere. Io ho giocato con altri attaccanti forti e dico senza dubbio che lui potrebbe dire la sua anche in categorie superiori».«Il livello tecnico non cambia molto. Anche se impossibile negare che in serie D puoi trovare squadre che potrebbero tranquillamente fare la Lega Pro. Però, sono contento della scelta che ho fatt».«Per un malinteso tra di me e la società. Mii è dispiaciuto molto lasciarla perché avevo conosciuto dei compagni, anzi degli amici, con i quali potevo fare molto bene. Mi dispiace anche non aver potuto continuare il cammino con mister Mariotti, che penso sia uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto, insieme a Roberto Chiappara e Massimo Rastrelli, allenatori che insegnano ancora il gioco del calcio...»«Ancora oggi mando le scuse al presidente Capponi per il malinteso in coppa Italia. Auguro un grosso imbocca a lupo a tutti i miei ex compagni allenatore staff e la società x arrivare al loro obbiettivo».“Avevo conoscituo dall’esterno questa società e mi aveva fatto un’ottima impressione. Ora che la vivo da dentro, posso confermare che si tratta prima di tutto di una famiglia e di un gruppo di amici”.“Sono qui per crescere ancora sul piano calcistico, ma non penso di rimanere in Eccellenza anche l’anno prossimo. Spero di poterla lasciare insieme alla Nuova Florida”.«Conosco benissimo la squadra reatina, perché da 3 anni in etsate la affronto sempre in amichevole. Posso dire che è una delle squadre che gioca meglio a calcio e negli anni è cresciuta molto».«Sì è un nostro obbiettivo, speriamo di centrarlo. E' un'altra strada che può portare alla serie D».