Fiorentina, Pioli non ci sta: «Parlato di Var in una sola direzione»

Aspettando la semifinale d'andata di Coppa Italia domani contro l'Atalanta, Pioli si toglie più di un sassolino «Non credo che l'arbitro Doveri si farà condizionare dalle polemiche seguite alla gara con l'Inter. E comunque se n'è parlato un pò a caso, l'uso della Var è stato criticato solo in una direzione...Non vorrei tornare a parlare del rigore assegnatoci contro a San Siro per un tocco di polpastrello - ha ironizzato il tecnico viola - fermo restando che anche allora intervenne la Var e l'Inter si prese due punti in più. Aggiungo però che senza la tecnologia allora i nerazzurri l'altra sera non avrebbero usufruito del rigore del 3-1 e sarebbe stato convalidato il gol di Biraghi e la gara sarebbe finita 2-2... In ogni caso se fossi preoccupato per un possibile condizionamento della classe arbitrale significherebbe screditarne la serietà e la professionalità. Dovremmo tutti abbassare un pò i toni e dato che c'è non mettere in discussione l'utilizzo della Var».

