Saranno giorni di riflessione al Milan perché non si può mandare via un tecnico, Stefano Pioli, capace di conquistare sei vittorie (tra le vittime, Roma, Lazio e Juventus) e due pareggi nelle otto gare post lockdown. Il Diavolo ha saputo dare una spallata al campionato e puntare al quinto posto, ora occupato dai giallorossi, per qualificarsi direttamente ai gironi di Europa League. Un po’ di imbarazzo c’è, anche perché con Ralf Rangnick è praticamente tutto fatto, ma l’ultima idea del fondo Elliott è quella di lasciare al tedesco il ruolo di direttore tecnico (con l’addio di Paolo Maldini nei primi giorni di agosto) e tenere Pioli in panchina. Il vero stratega del cammino del Milan. L’allenatore che ha saputo dare convinzione e identità a una squadra distratta, a tratti smarrita, poco convinta dei propri mezzi.C’è lo zampino di Pioli nella rinascita di giocatori come Conti, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Castillejo (al momento, out per infortunio), Rebic e Rafael Leao. Dosando anche le energie di un calciatore come Ibrahimovic, poco propenso a lasciare il terreno di gioco prima del fischio finale, come si è potuto vedere nel 5-1 contro il Bologna, quando è uscito dal campo infuriato. Però, non si può fare diversamente, giocando ogni tre giorni e con il quinto posto nel mirino. Discorso su Zlatan a parte, la rivalutazione economica della rosa non può non essere presa in considerazione dall’hedge fund di Paul Singer e dall’ad del club via Aldo Rossi, Ivan Gazidis. Insomma, questo è il Milan di Pioli e sarebbe davvero clamoroso se nell’ennesima rivoluzione rossonera si ripartisse senza di lui. Per questo in società sono in tanti a chiedersi quanto sia importante tenere l’attuale tecnico in panchina. Conosce l’ambiente, si è calato perfettamente nella realtà rossonera e ha saputo entrare nella testa dei calciatori sistemando qualche dettaglio tattico e ridando fiducia ad alcuni elementi preziosi in rosa. Adesso il gioco del Milan è uno dei migliori da quando il campionato è ripartito e in fase offensiva è una squadra letale con 25 gol fatti (nove quelli subiti). Tanto basta a Pioli per dare l’assalto al quinto posto e restare sulla panchina rossonera