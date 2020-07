Milan, Pioli: «Ibra fa ancora la differenza, puntiamo alla qualificazione in Europa League»

Promessa da ex biancocele: il Milan cercherà di ripeersi anche contro la Juve. Parola di Pioli: «Abbiamo trovato una Lazio con grandissima qualità ma abbiamo sempre mantenuto lucidità facendo le scelte giuste e restando pericolosi. Abbiamo fatto una grande sfida ma io sto già pensando a martedì alla sfida con la Juve». Sono le parole del tecnico rossonero, dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio all'Olimpico. «Ibra non ci sono dubbi ci ha fatto crescere per personalità e qualità. Sta facendo la differenza nonostante l'età, è un piacere vederlo giocare. Manca un mese, dobbiamo stringere per finire bene il nostro campionato», sottolinea Pioli ai microfoni di Dazn. «A Milanello si lavora benissimo, alleno un gruppo di giocatori responsabili e consapevoli della maglia che indossano. Non so cosa accadrà ma stiamo lavorando bene e il club non ci ha fatto mancare nulla. Siamo concentrati per riportare il Milan almeno in Europa League», conclude Pioli.

