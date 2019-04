Fiorentina, Pioli: «Chiesa ha dato segnali positivi»

«Chiesa ha dato segnali positivi e per questo l'ho convocato. Mi aspetto una Roma decisa a uscire da un momento non facile ma anche noi siamo molto determinati». Così Stefano Pioli parlando a Violachannel, il canale ufficiale della Fiorentina, alla vigilia della trasferta all'Olimpico. «Al di là di tutto i nostri avversari sono stati costruiti per tornare in Champions ma noi vogliamo mettere in campo la migliore prestazione possibile» - ha aggiunto il tecnico viola. Che nell'occasione ha convocato 21 giocatori fra i quali, oltre allo stesso Chiesa, anche i classe 2000 Vlahovic e Montiel.





