© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una doppietta del bomber Andrea Pintori, 38 anni, un passato anche in C1 e 154 reti in carriera dalla C all'Eccellenza, ha regalato all'Arce di mister Stefano Campolo una vittoria importante nel derby ciociaro d'alta classifica del campionato regionale di Eccellenza, girone B contro l'Ausonia. L'Arce ha scavalcato proprio l'Ausonia in classifica raggiungendo il terzo posto. Con 46 punti i giallobù seguono di tre lunghezze l'Audace e di quattro la capolista Tor Sapienza.Il bomber Andrea Pintori si racconta in esclusiva al Messaggero. «Con questa doppietta salgo a 23 reti stagionali, 21 in campionato e due in Coppa Italia. Di questi una decina su calci piazzati. Momento magico per me? Direi il momento della squadra. E' un buon periodo, io sono contento di quello che sto facendo, ma il merito è dei miei compagni che mi fanno sentire importante- spiega Andrea Pintori- poi il mister ci fa lavorare con serietà e tranquillità e la società seria non ci fa mancare nulla. Tanti goal su calci da fermo? Sinceramente è sempre stato un mio pallino fare goal su punizione. Già da piccolino imparavo e cercavo di migliorare sempre di piu'. Battere bene i calci da fermo non lo impari in un anno ma in tanto tempo. Anni ed anni di allenamento. E' sempre stata una mia specialità. Mi sto divertendo e spero di continuare».«Sriamo disputando un ottimo campionato, ma non si può dire di essere rientrati in corsa per la D. Non abbiamo la ptresunzione di dire che vinceremo il campionato. Vogliamo fare piu' punti possibili ed essere dei rompiscatole giocando come contro l'Ausopnia e continuando a fare bene. Poi a fine stagione tireremo le somme. Credo che aver battuto l'Ausonia voglia dire aver battuto la squadra piu' forte del campionato. Hanno un centrocampo fortissimo, fisicamente forti, squadra quadrata con giocatori importanti- ha aggiunto Pintori- penso potranno dire la loro fino alla fine in questo campionato. Hanno perso punti all'andata ma girone di ritorno fantastico. Il torneo finora è bellissimo, davvero fantastico. Non si può dire chi lo vincerà c'è molta incertezza. Il Tor Sapienza sta avendo una continuità incredibile bisogna dargli merito. Ma un plauso va a tutte le squadre che stanno tenendo incerto questo campionato sia in testa che in coda».«Domenica andremo sul campo dell'Audace. Non è la partita che vale la stagione.Forse poteva esserlo quella con il Tor Sapienza ma abbiamo perso. Ora sono tutte importanti Sicuramente sarà una bella partita contro una squadra forte ma noi andremo a fare la nostra partita come sempre cercando di dare il massimo