Pinto: «Zaniolo? Qualcuno ha provato a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi»

"Zaniolo? Qualcuno ha provato a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi". Queste le prime parole di Tiago Pinto ai microfoni di Dazn sulla questione Zaniolo, non è stato convocato per la partita contro lo Spezia viste le vicende di mercato che lo vedono sempre più lontano da Roma. «Ci sono stagione in cui il mercato e chiuso, altre in cui è aperto e si mettono avanti i proprio interessi, io ho sbagliato tante volte ma io ho sempre messo avanti gli interessi della Roma. Il primo di febbraio ci sarà una squadra compatta con gli obiettivi fissati nella nostra testa. Il quarto posto senza la Juve? Il nostro obiettivo non cambia, noi cerchiamo di vincere le nostre partite. Non possiamo arrivare a fine stagione con rimpianti».