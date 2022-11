Pinto spegne le voci su Ronaldo: «Lui alla Roma? Mai stata una possibilità»

Già in estate, erano stati in pochi a crederci. Ma se qualcuno avesse avuto ancora qualche speranza di poter vedere Cr7 vestire la maglia giallorossa, dopo la clamorosa rottura con il Manchester United, dovrà mettersi l'anima in pace una volta per tutte. Parola di Tiago Pinto, gm giallorosso: «Mai stata una possibilità. Queste voci non hanno mai avuto basi, ma in Italia si parla tutti i giorni di tre giocatori diversi, è normale forse accostarci perché io e José siamo portoghesi, ma questo, ripeto, non ha mai avuto basi». Il dirigente giallorosso ha parlato a Oporto al Thinking Football Summit (kermesse calcistica che ha visto Mourinho ricevere un premio alla carriera) affrontando anche la questione del fair play finanziario: «Quando il club è stato acquistato era in una realtà difficile, perché eravamo all'interno di un gruppo di squadre che seguivano le regole del fair play finanziario. Abbiamo dovuto effettuare una revisione completa della rosa in cui abbiamo dovuto ridurre di molto il monte ingaggi e allo stesso tempo migliorare la qualità della squadra».