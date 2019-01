© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierluigi Vigna è il nuovo tecnico dell’SFF Atletico. L’ex mister del Flaminia calcio è stato chiamato a sostituire sulla panchina dei tirrenici il dimissionario Raffaele Scudieri che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta di domenica scorsa in quel di Anzio. E’ dunque un ritorno per Vigna sulla riva del Tirreno dove ha iniziato la sua attività di allenatore con le minori dell’allora Fregene calcio vincendo subito due campionati con i giovanissimi provinciali. Nella stagione 2012/13 ha guidato la Juniores regionale con cui ha ottenuto il salto di categoria e, al tempo stesso, è stato chiamato a sostituire il dimissionario Liberati sulla panca della squadra che militava nell’Eccellenza.Vigna ha subito centrato i playoff e mancato per poco il salto in serie D, dopo il doppio confronto con i sardi del Latte Dolce che sono riusciti a spuntarla sul Fregene solo per differenza reti. «Sono molto contento di assumere la guida dell’SFF Atletico – è il primo commento di Vigna – soprattutto perché sono nato a Fregene e voglio bene a questo club. Ringrazio il presidente Ciaccia e il suo vice Ficher per questo attestato di fiducia. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza maturata in quarta serie al timone del Flaminia. Ringrazio il collega Scudieri che mi lascia un ottimo organico e soprattutto una squadra che gioca un piacevole calcio. Ora cercherò di dare le giuste motivazioni e gli stimoli necessari al gruppo. Per parlare di gli obiettivi futuri credo sia prima necessario verificare le condizioni degli elementi a mia disposizione».