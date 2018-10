Piatek ci ha preso gusto: «Punto al record di Batistuta»

Piatek non vuole fermarsi, Batistuta è vicino ma non troppo. «Il record di Batistuta? Sarà difficile raggiungerlo e segnare nei primi undici match. Nei prossimi avrò squadre come Juve e Inter, che ti concedono solo un'occasione o magari anche zero. Ci proverò, voglio segnare in tutte le partite che gioco». Sono le parole di Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa che sarà in campo su DAZN nel lunch match di domenica 7 ottobre alle 12:30 contro il Parma, in un'intervista esclusiva per Dazn che sarà disponibile nelle prossime ore sulla piattaforma di streaming. Il bomber del Grifone, a segno in tutte le partite disputate finora in stagione, vuole continuare a farlo e punta al record di Batistuta. Piatek, alla sua prima esperienza in un grande campionato europeo, riflette sul suo trasferimento dal KS Cracovia e sul possibile futuro: «L'anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei». L'attaccante polacco, grazie alle sue prestazioni, sta facendo inoltre la fortuna dei fanta-allenatori che hanno puntato su di lui in questa stagione: «So cos'è il Fantacalcio perché ho ricevuto un sacco di messaggi su Instagram. Ma non so come si gioca. Posso solo dire che se mi avete preso avete fatto bene».

