Pianoscarano ringrazia Marini. Il bomber tiene in vita la squadra

Avvio di stagione non proprio da ricordare per il Pianoscarano, che però può consolarsi con una delle poche note positive di inizio stagione: il rendimento sottoporta di Daniele Marini. L'attaccante classe '96 sta tenendo a galla i viterbesi grazie alle sue prestazioni, dimostrando si essere un vero e proprio bomber mettendo a segno fino ad ora ben 15 reti. Daniele ha ben chiaro in mente il risultato che vuole ottenere ed è sicuramente quello di risalire la classifica generale e magari portare a casa il titolo di capocannoniere.

Ultimo aggiornamento: 18:12

