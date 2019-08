© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Petruzzi torna in Prima categoria. Dopo la breve (e sfortunata) parentesi con la Virtus Olympia nel passato campionato di Promozione, dove l’ex calciatore della Roma si è alternato tra il ruolo di direttore tecnico e quello di allenatore, ecco che il tecnico scende di nuovo di categoria accettando la proposta della Virtus Divino Amore. La storica formazione romana, che sul campo è retrocessa nella passata stagione, è fiduciosa nella possibilità di un ripescaggio in Prima.«La categoria non è mai stata un problema – sottolinea Petruzzi – Tra l’altro io l’ho fatta già per diversi campionati con Saxa Flaminia, Luiss e Accademia Calcio Roma con cui ho vinto il campionato. La cosa importante è verificare che ci siano le condizioni per fare bene e alla Virtus Divino Amore questo l’ho riscontrato: qui ci sono tante persone competenti e davvero appassionate, sono convinto che si possa vivere una stagione da protagonisti». I primi nomi ufficializzati dal club che gioca al Millevoi sono di spicco: l’attaccante Bayslach (che ha segnato gol a valanga con la Pro Appio) e il centrocampista Colucci (dal Torre Angela Acds) indicano chiaramente la volontà del club capitolino.«Questa è una delle società laziali più storiche e per me è un onore essere qui. La volontà di riportare in alto questa società c’è tutta, così come ci sono le basi per poter fare un lavoro importante sin da subito». In attesa dell’ufficialità del ripescaggio, la Virtus Divino Amore continuerà ad allestire il suo organico. «Siamo un po’ in ritardo, ma c’è comunque fiducia di poter costruire una squadra in grado di essere protagonista» conclude Petruzzi.