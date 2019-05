Roma, Cairo: «Petrachi ? A me non lo ha chiesto nessuno»

Cairo, presidente del Torino, mantiene il punto. Almeno finché può. «Il ds Petrachi lo vogliono tutti? Non lo so, a me non lo ha chiesto nessuno e non ho neanche parlato con lui». Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Sky sul futuro del suo ds Gianluca Petrachi, nelle mire della Roma. «Come Torino, in queste ultime tre gare dobbiamo dare il 120 percento e continuare in questo modo, Mazzarri credo stia preparando le cose nel modo migliore», ha poi aggiunto Cairo sulla corsa all'Europa





