Pescatori Ostia, Cappelli: «Chi ha un giardino o il balcone è avvantaggiato»

Della splendida stagione del Pescatori Ostia, almeno fino al momento dello stop, era stato uno dei principali protagonisti. Gianmarco Cappelli ora come tutti è in isolamento, contro il Coronavirus. Si allena e rimane a casa - come raccontato da Gazzetta regionale - aspettando gli sviluppi sulla situazione: «Il gruppo è molto unito e lo sta facendo vedere anche in questo momento molto difficile e particolare. Ci sentiamo tutti i giorni e ci vediamo con delle video chiamate, vedendo anche gli allenamenti che possiamo fare dentro casa, nei limiti del possibile. Sicuramente chi ha un giardino o un balcone è avvantaggiato».

Ultimo aggiornamento: 18:31

