Non basta la rete del solito Sesta alla Pescatori Ostia per avwre ragione della De Rossi. al Ludovichetti, i gialloverdi vanno in vantaggio al 23' con Sesta, madopo soli nove minuti vengono raggiunti sul pareggio da Cadar. Nella ripresa, inutili gli attacchi della Pescatori: il risultato resta sull'uno a uno fino al fischio finale.

