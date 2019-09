Vince di misura la Pescatori Ostia e guarda da vicino le parti nobili della classifica del girone C di Promozione. I gialloverdi si sono imposti 1-0 sulla Fonte Meravigliosa, grazie al gol segnato nel primo tempo da Sesta. Che è bastato per incrementare la classifica con akltri tre punti, che hanno portato la Pescatori a quota 7, meno tre dalla seconda piazza (occupata dalla coppia Bainsizza-Indomita Pomezia) che vale l'accesso ai play off per l'Eccellenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA