Priva di alcuni giocatori di peso, l’SFF Atletico cade sotto i colpi di una brillante Vis Artena. I castellani, infatti, passeggiano sulla riva del Tirreno e mettono a segno cinque gol contro un complesso sceso al “Paglialunga” privo dei suoi uomini migliori. Il mister Vigna si è infatti dovuto priva dell’importante apporto di capitan Sevieri, un faro della zona nevralgica, e del “panzer” Ortenzi, oltre al portiere Galantini e ai difensori: Esposito, Di Emma, Gagliardini. A rendere più difficile la prova dell’Atletico ci si è messa l’espulsione, alla fine della prima frazione gioco, del fluidificante Donnarumma, reo di un fallaccio ai danni di Pagliaroli. Questo ha costretto i tirrenici ha disputare la ripresa in svantaggio numerico.



MARIANELLI APRE LA SAGRA DEI GOL

Avvio gara all’insegna dell’incertezza con i padroni di casa proiettati in avanti grazie al fantasista Nanni. Al 26’, la Vis inizia la sagra dei gol: punizione dal limite calciata da Marianelli che supera il giovane portiere Macci. Al 34’, cerca la i pari con poco successo Nanni con un tiro dal limite deviato. Al 38’, arriva il raddoppio ospite: l’estremo difensore Macci stende con un’uscita a valanga Panella e l’arbitro dal dischetto da cui Crescenzo fa centro. L’Atletico riparte ma poca convinzione e si vede espellere, al 44’, Donnarumma.



NELLA RIPRESA SI SCATENA PERSICHINI

La ripresa si apre con il tris della Vis con un pregevole colpo di testa di Persichini che mette ko l’Atletico. Al 24’, l’Artena fa poker su guizzo di Persichini che colpisce il legno interno e manda la sfera a picchiare sulla spalla di Macci finendo in fondo al sacco. Al 36’, Capanna mette a segno la quinta marcatura. Al 45’, ci prova Tortolano ma Rausa mette in angolo. Al 49’, è bravo Macci a parare a terra un tiro ravvicinato di Balsassi.





