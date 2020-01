​Il Perugia ha annunciato di aver «sollevato Massimo Oddo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l'impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera», spiega il club. «A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra», aggiunge la nota. In pole ci sarebbe Serse Cosmi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA