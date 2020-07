Roma, Perez: «Qui mi sento a mio agio, ho fatto la scelta giusta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Qui sono molto contento. Sono certo di aver fatto la scelta giusta per i compagni che ho trovato e per lo staff: mi sento davvero a mio agio in questo gruppo». Carles Peres piace a Paulo Fonseca e ha le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante in vista della prossima stagione quando Under e Kluivert potrebbero giá essere lontano dalla Capitale. Nel nuovo modulo, il 3-4-2-1, Perez è stato utilizzato dietro la prima punta, come accaduto contro la Spal a Ferrara dove ha giocato accanto a Lorenzo Pellegrini: «Da quando abbiamo cambiato il sistema di gioco il mister ci chiede una pressione più alta, di attaccare più veloci. E dalla partita contro il Brescia si sono visti i risultati di questo stile di gioco. In generale, negli ultimi cinque incontri stiamo facendo molto bene», le sue parole al sito del club. L’obiettivo primario è il quinto posto visto che il quarto è ormai sfumato, con un occhio attento all’Europa League per te tare in extremis la qualificazione in Champions: «La squadra è concentrata, dobbiamo ottenere il massimo dei punti nelle ultime partite della stagione, saranno importanti per arrivare al meglio alla sfida contro il Siviglia di agosto. Sono sicuro che continueremo su questa strada».