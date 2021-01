Bundesliga: perde il Bayern e il Lipsia può andare in testa. Fa Cup: il Liverpool supera i ragazzini dell'Aston Villa

La giornata di Bundesliga si apre con un'enorme sorpresa: il Bayern Monaco conosce la seconda sconfitta del suo campionato in casa del Borussia Monchengladbach. I campioni in carica cadono 3-2, e domani possono essere superati dal Lipsia nel caso la squadra di Nagelasmann riuscisse a battere il Borussia Dortmund. La vittoria del 'Gladbach è arrivata in rimonta. La formazione di Flick sembrava avesse messo in discesa la partita col doppio vantaggio siglato dal 20esimo gol in campionato di Lewandowski e dalla zampata di Goretzka. Ma già nel primo tempo gli uomini di Rose hanno riportato tutto in parità con la doppietta di Hofmann. A inizio ripresa poi il colpo grosso: è Neuhaus a regalare i tre punti al Borussia per una serata incredibile.

FA CUP

Nonostante il focolaio Covid che ha colpito l'Aston Villa (14 positivi totali, di cui 10 calciatori), la gara dei Villans con il Liverpool, di Fa Cup, si è giocata. I padroni di casa sono scesi in campo con i ragazzini delle giovanili, addirittura erano tre i 2004 titolari. Ma non si poteva fare altrimenti, non ci sarebbe stata la possibilità di recuperare la sfida. E per i Reds il compito è stato semplice, anche perché Klopp ha mandato in campo forse la miglior formazione possibile: 1-4 il finale. Il vantaggio è stato di Mané, poi è arrivato il clamoroso pareggio di Barry al 41'. Ma nella ripresa i campioni d'Inghilterra in carica hanno accelerato quel tanto che è bastato per portare a casa vittoria e qualificazione. Reti di Wijnaldum, ancora Mané e Momo Salah. Ma merito ai ragazzini dell'Aston Villa che, oltre a vivere una serata da sogno, hanno davvero dato tutto. Nell'altra partita della serata il Wolverhampton ha battuto 1-0 il Crystal Palace grazie alla rete di Traore. Ma a tenere banco in Inghilterra in questo momento è l'enorme numero di casi Covid che sta colpendo i club. La continuazione della Premier è in forte dubbio.

