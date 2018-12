© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola alto la Vigor Perconti che ieri ha sconfitto con un rotondo 4-0 la Pro Roma. Oltre ai gol di Pagni e Carnevali, nel tabellino si è inserito di prepotenza anche Federico Arduini, ala destra classe 2000 autore di… un gol e mezzo. «Il primo è arrivato su un mio calcio d’angolo: il portiere ha avuto un’esitazione e la palla è finita in rete. Per la rete del momentaneo 3-0, invece, non ci sono dubbi» sorride il giovane giocatore cresciuto nella Lazio che ha vestito le maglie di Tor di Quinto, Futbolclub, Lupa Castelli e Viterbese prima di approdare l’anno scorso alla Vigor Perconti con cui da questa stagione gioca in prima squadra.«L’impatto con l’Eccellenza non è stato semplice, ma alla fine grazie all’aiuto del gruppo mi sono integrato velocemente. Inoltre mister Francesco Bellinati mi conosceva bene sia dal punto di vista tecnico che caratteriale: la sua presenza alla guida della prima squadra della Vigor è stata fondamentale». Con la doppietta di ieri, Arduini ha già toccato quota cinque reti stagionali: decisamente un bel bottino… «Lavoro per arrivare tra i professionisti un giorno» spiega l’atleta classe 2000 che guarda con ambizione anche alla classifica della Vigor Perconti, attuale quinta forza del girone B di Eccellenza. «Tutti parlano di obiettivo salvezza, ma se fosse possibile perché non pensare a qualcosa di più?».