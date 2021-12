Giovedì 9 Dicembre 2021, 17:09

Una vita, due grandi amori: gli alpini e l'Inter. Un secolo fa a Milano nasceva Peppino Prisco, per sempre "L'Interista", quello per antonomasia, il più amato dai tifosi nerazzurri. Personaggio unico e inimitabile, con la sua ironia pungente Prisco faceva sorridere anche chi interista non lo era: «Se stringo la mano a un milanista mi lavo le mani, se stringo la mano a uno juventino mi conto le dita», una delle sue battute più famose e conosciute, come quella altrettanto tagliente legata alle retrocessioni del Milan: «La prima volta è andato in Serie B pagando, la seconda gratis. Così mi vendico anche di Teo Teocoli. Uno bravo che mi imita bene e con simpatica correttezza».

Nato a Milano il 10 dicembre 1921 Giuseppe Prisco, per tutti Peppino, di origini napoletane, ha vissuto la prima parte della sua vita lontana dal calcio, visto che a 18 anni si arruolò negli alpini, partecipando alla campagna di Russia come tenente nel Battaglione "L'Aquila" della Divisione Julia, guadagnando al suo ritorno la medaglia d'argento al valor militare. Nel 1944 arrivò la laurea in giurisprudenza, che portò l'avvocato Prisco a diventare uno dei penalisti più famosi e stimati di Milano, per anni presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo lombardo. Sposato con Maria Irene, da lei avrà due figli: Luigi Maria e Anna Maria. E pensare che la moglie simpatizzava Juventus. «Coosa? Ma perché?!». «Perché è la squadra del nostro Re». «Ah sì, allora devo dirti che io tifo Inter e ho votato Repubblica!».

Prisco, l'Avvocato con l'Inter nel cuore, e non solo

Ma la vita di Peppino Prisco è legata a doppio filo con quella dell’Inter: prima socio (dal 1946), poi segretario, consigliere e infine vicepresidente, ruolo che ha ricoperto fino alla morte, avvenuta il 12 dicembre 2001, due giorni dopo aver compiuto 80 anni.

La professione di avvocato e quella di dirigente dell'Inter trovarono la loro unione perfetta in una causa passata alla storia, quella legata alla famosa "lattina" di Coca Cola lanciata dalle tribune il 20 ottobre 1971, nel corso della gara di andata del secondo turno di Coppa dei Campioni tra Borussia Mönchengladbach e Inter. Roberto Boninsegna venne colpito e fu costretto a lasciare il campo. Quella partita l'Inter la perse 7-1, e nonostante il regolamento Uefa non prevedesse la vittoria a tavolino per responsabilità oggettiva, l'avvocato Prisco diede prova di grande abilità forense appellandosi all'articolo 22, quello che prevedeva i cosiddetti "casi imprevisti". Una tesi che, a sorpresa, convinse il tribunale giudicante dell'Uefa, che ordinò la ripetizione della gara in campo neutro. Fu ancora lui a rivestire un ruolo fondamentale nel passaggio di proprietà tra Ernesto Pellegrini e Massimo Moratti ("L'erede legittimo alla presidenza"), facendo sì che le parti trovassero un accordo dopo che la trattativa si era arenata e rischiava di saltare.

Prisco e l'amore per il ping pong

Ma se questi episodi sono passati alla storia, non tutti sanno di un'altra grande passione di Peppino Prisco: il ping pong. Negli anni '40, infatti, primeggiò nei campionati milanesi, per poi diventare anche presidente del Gitet (Gruppo Italiano Tennis da Tavolo). Un diversivo che gli serviva per rilassarsi nei momenti di grande tensione, come quelli che precedevano un derby o una sfida contro la Juventus. Proprio ai bianconeri era legato il suo più grande «sogno» sportivo, impossibile da realizzare ora ai tempi del Var, ma non nei suoi anni: «Vedere l'Inter che batte la Juve a tempo scaduto con un gol segnato in fuorigioco o con la mano. Meglio se in fuorigioco e con la mano».