Napoli, Pepé dice sì all'Arsenal: visite mediche in settimana

Nicolas Pepè scarta il Napoli e sceglia l'Arsenal. Svolta improvvisa, dunque, nelle ultime ore: Il 24enne attaccante del Lille, fa sapere Sky Sport UK, dovrebbe essere ufficializzato dai Gunners questa settimana, dopo aver le visite mediche di rito. Pepé, sul quale c'è forte l'interesse anche del napoli, sarà il terzo acquisto del mercato per la squadra allenata da Unay Emery, dopo il centrocampista Dani Ceballos, arrivato in prestito dal Real Madrid, e il difensore William Saliba, preso dal St.Etienne per 27 milioni di sterline. A confermare il forte interessamento verso l'ivoriano è stato lo stesso Emery dopo l'amichevole contro il Lione per l'Emirates Cuo: «Il club sta lavorando, sul tavolo abbiamo diverse trattative in corso. Sicuramente Pepé è un ottimo giocatore e noi stiamo cercando giocatori che possano realmente migliorare la squadra».

Ultimo aggiornamento: 18:44

