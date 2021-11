Roma, infortunio a Pellegrini: infiammazione al ginocchio. Salta il Bodo, punta al Venezia

Lunedì 1 Novembre 2021, 12:42

Piove sul bagnato in casa Roma: si ferma Lorenzo Pellegrini per un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha fatto tremare anche pochi minuti prima della partita contro il Milan. Il capitano della Roma ha stretto i denti ed è riuscito a giocare ugualmente con i rossoneri applicando un cerotto anti dolorifico sull’arto, ma rischiare anche in Conference League sarebbe un azzardo. Ecco perché contro il Bodo Lorenzo resterà in tribuna, con la speranza di riuscire a recuperare con il Venezia (domenica prossima ore 12.30).

Pellegrini infortunato, staff medico a lavoro

Un forfait che, se contenuto, non creerà particolari disagi a Mourinho, ma se dovesse prolungarsi allora potrebbe rivelarsi un vero e proprio problema: Pellegrini è il calciatore giallorosso più prolifico di questa stagione, ha all’attivo otto gol di cui cinque in campionato e tre in Conference League ed è l’unico a trainare il reparto offensivo a quasi a secco di reti. Lo staff medico proverà a rimetterlo in piedi per tempo, altrimenti appuntamento a dopo la sosta.