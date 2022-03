Roma, Pellegrini ha la febbre: derby con la Lazio a rischio

Allarme in casa Roma: Pellegrini ha la febbre. Il Capitano giallorosso avrebbe dovuto presenziare questa mattina, insieme a Ciro Immobile e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad un’iniziativa simbolica di pace in vista del derby presso il Palazzo dei Conservatori. Il calciatore, però, ha dovuto dare forfait. Già ieri sera contro il Vitesse era sceso in campo febbricitante. Questa mattina la situazione è peggiorata. Pellegrini soffre da giorni di una fastidiosa tonsillite e si è svegliato con la febbre. Oggi non si allenerà, provando a recuperare per la rifinitura di domani ed essere così presente per la stracittadina di domenica pomeriggio.