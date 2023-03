Roma, Pellegrini: notte sotto osservazione in clinica e punti di sutura sulla fronte. Salterà il Sassuolo

Lorenzo Pellegrini ha trascorso la notte sotto osservazione presso la clinica Villa Stuart. Ieri sera durante Roma-Real Sociedad il centrocampista ha riportato una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale, immediatamente è stato accompagnato a fare gli esami che hanno escluso fratture o lesioni ed è stato raggiunto dalla moglie Veronica.

Sono stati necessari, però, diversi punti di sutura e qualche ora sotto osservazione per scongiurare il trauma cranico. In giornata sarà dimesso e potrà tornare a casa, nei prossimi giorni svolgerà allenamenti differenziati e non giocherà la gara contro il Sassuolo di domenica alle 18. Proverà a rientrare per il ritorno in Spagna con la Real Sociedad o al derby del 19 marzo.