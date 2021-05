Roma, Pellegrini in attesa: la chiamata per il rinnovo non arriva. Club inglesi alla finestra

Resta in stand-by il contratto di Lorenzo Pellegrini: il centrocampista non ha ancora ricevuto una chiamata dalla società per discutere nuovamente l’ingaggio ed eliminare la clausola rescissoria di 30 milioni presente nell’accordo (pagabile in due tranche). Un ritardo dovuto evidentemente alla riorganizzazione della stagione e all’ingaggio di José Mourinho, anche se le parole di Tiago Pinto pronunciate nella sua conferenza stampa di insediamento lasciavano immaginare tutt’altro scenario: «Il ragazzo incarna il nostro progetto. E' giovane, ha talento ed è profondamente legato alla Roma. Presto faremo quello che serve per chiudere il rinnovo».

Ancora nessun rinnovo

Di mesi da quel 13 gennaio ne sono passati quasi cinque e Lorenzo non è stato ancora convocato dalla proprietà per ridiscutere la sua posizione. Nessun problema per lui, c’è da sottolineare, anche perché il suo obiettivo è di vincere con indosso la maglia della Roma, ma il mercato è alle porte e delle offerte interessanti potrebbero tentarlo. In Inghilterra, ad esempio, una decina di giorni fa lo hanno accostato al Liverpool sottolineando che il suo contratto scadrà nel 2022. Una scadenza che mette fretta ai Friedkin sia per non dare troppa forza al ragazzo sia per la tipologia di contratto che si autoalimenta da solo grazie ai bonus legati a gol, assist e presenze che poi diventano la base dell’annata successiva.

Prima la Roma

Come detto, restare alla Roma è la priorità, ma da vincente come ha spiegato senza mezzi termini lo scorso dicembre: «Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io voglio vincerne dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tante situazioni, tanti dettagli». Dettagli che chiederà direttamente al gm Pinto quando sarà convocato per ridiscutere l’accordo, perché il capitano della Roma vuole capire quale sarà il progetto dei Friedkin a breve e medio termine per non trasformare quei concetti in parole gettate al vento.

Roma, ecco la dottrina secondo Mourinho

Roma, Fonseca centra l'obiettivo minimo solo al fotofinish e grazie alla differenza reti: l'addio è a testa bassa

