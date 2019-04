Pelé migliora e scherza con i suoi fan sui social. O Rei è stato ricoverato a Parigi mercoledì dopo essere stato colpito da febbre alta e spasmi muscolari durante la notte. Il 78enne campione brasiliano ha postato un messaggio su Twitter per rassicurare tutti sulle sue condizioni: «Grazie per tutto il vostro amore. Gli antibiotici stanno funzionando e i test sono tutti ok. Mi sento molto meglio e penso di essere pronto a giocare di nuovo», scrive Pelé.





