Pelè di nuovo ricoverato in terapia intensiva

Venerdì 17 Settembre 2021, 21:07

Pelé, è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Lo riferisce il sito online di Espn Brasil. Le condizioni dell'ex stella del calcio brasiliano restano stabili, ma il trasferimento in terapia intensiva è stato deciso a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio dello stato di salute di O Rey. Pelé aveva avuto un problema di reflusso ieri sera dopo essere stato operato nei giorni scorsi al colon.

L'entourage di Pelè e i medici dell'ospedale Albert Einstein - sempre secondo il sito online di Espn Brasil - hanno confermano il nuovo ricovero di Pelé. Non è prevista a breve la pubblicazione di un nuovo bollettino medico. Pelè aveva lasciato la terapia intensiva martedì scorso per continuare la propria guarigione dopo l'operazione alla quale era stato sottoposto. Le sue condizioni erano apparso talmente migliorate che l'ex fuoriclasse aveva persino pubblicato un post sui proprio canali social, dicendosi disposto «a giocare 90', più recupero». «Staremo insieme presto», ha concluso Pelè, al quale era stato diagnosticato un tumore al colon durante gli esami di routine del;; 31 agosto scorso. Il 4 settembre il tumore gli è stato asportato e l'esito dell'esame istologico non è stato diffuso.

Secondo la "Espn Brasil", in realtà Pelè avrebbe avuto la scorsa notte un problema di reflusso, da qui la decisione - a scopo precauzionale - da parte dei medici di riportarlo in terapia intensiva.