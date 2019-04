Pelè torna a casa: è stato dimesso dall'ospedale dall'ospedale di Parigi

''O Rey torna a casa. Debellata l'infezione alle vie urinarie, i medici hanno dato l'ok a Pelè che è stato dimesso dall'ospedale parigino. A quanto riportano i media brasiliani la legenda del calcio mondiale, ricoverato lo scorso 2 aprile all'American Hospital di Parigi dopo un evento organizzato dal Paris Saint Germain, partirà oggi stesso per il Brasile. Ieri Pelé ha ricevuto una visita del connazionale Neymar. Pelé, 78 anni, è l'unico giocatore ad aver vinto 3 mondiali, in carriera ha giocato 1363 partite realizzando 1281 gol. L'infezione alle vie urinarie è solo l'ultimo di una lunga serie di problemi di salute che hanno afflitto il campionissimo in questi anni, dalle protesi all'anca ai calcoli renali.





