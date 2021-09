Pelè, le condizioni di O Rey: «Ho fatto solo esami di routine, ma avvisate che domenica non gioco»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 19:17

Nulla di preoccupante, almeno a sentire lui, per Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti più semplicemente come Pelè. Negli ultimi giorni si vociferava che le condizioni di salute di O Rey, 81 anni il prossimo 23 ottobre, non fossero delle migliori, in quanto era stato visto a più riprese entrare ed uscire dall'ospedale, e di questi tempi, si sa, le preoccupazioni sono più frequenti del consueto.

Come sta Pelè

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato proprio il brasiliano tre volte campione del mondo, direttamente tramite il suo profilo Instagram, in cui ha rassicurato i milioni di supporter che ha nel mondo. «Ciao gente, non sono svenuto e sto molto bene di salute. Sono andato a fare i miei esami di routine che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia. Ma avvisate che domenica prossima non gioco!», scherza, postando un sua foto da cui, come sempre, rifulge il suo sorriso a 32 denti.