Pelè su Instagram: «Grazie a chi si prende cura di me tutti i giorni»

Venerdì 24 Settembre 2021, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 14:10

Sembra propio il caso di dirlo, dopo un po' di giorni in cui le condizioni di Pelè avevano preoccupato e scosso il mondo del pallone e non solo: O Rei sta bene, o comunque, sta meglio. E a darne notizia è sempre il pluricampione del mondo, quasi in un atto di sdebitamento nei confronti dei suoi supporter per tutto l'appoggio umano che gli stanno dando in questo periodo di eccessivo via vai ed entra ed esci dagli Ospedali di Brasile.

A mezzo social chiaramente, su Instagram, dove l'ottantenne di Três Corações ha lasciato parole di amore nei confronti dei medici che lo stanno tenendo in cura in questi giorni complicati: «L'essere umano è speciale. Ci sono professioni che richiedono esercizio quotidiano di solidarietà, amore per chi ti sta vicino e gentilezza. Tante grazie agli infermieri Alessandro e Leandro, che si prendono cura di me tutti i giorni. Insieme siamo una squadra imbattibile». Una battaglia infinita al momento, quella di Pelè, attorniata però anche dall'infinito calore che gli arriva da noi tutti.

