Roma, la notte del solista: il tiro di Pedro è da 3 punti

La Roma, anche se lentamente, riparte in campionato: 1° successo di questa stagione, per risalire la classifica. Fonseca ottiene il massimo andando al minimo: la vittoria è stentata e di misura (0-1), tra l'altro contro l'Udinese, l'unica formazione di serie A che non ha ancora segnato reti. E nemmeno punti. Alla Dacia Arena entra in scena all'improvviso Pedro: gran gol nella ripresa, destro da fuori, per far felici Dan e Ryan Friedkin in tribuna anche in Friuli.



PRESTAZIONE SCIAPA

Gli interpreti schierati da Fonseca contro l'Udinese sono gli stessi di domenica scorsa. Ma non riescono a ripetersi. Sono meno aggressivi e brillanti. La prestazione alla Dacia Arena, insomma, non ha niente a che vedere con quella fatta contro la Juve di Pirlo. Il 3-5-2 di Gotti azzera ogni iniziativa giallorossa. Poche chance, dunque. La migliore capita a Dzeko che conclude alto. Barvo in precdenza Mirante su Lasagna e, prima nel recupero, Mancini che salva sulla linea dopo il pallonetto di Pereyra. Il possesso palla non basta, manca il ritmo.

SOLISTA DECISIVO

Il gol di Pedro, all'inizio della ripresa e dopo il rigore non concesso per fallo di Arslan su Pellegrini, cambia la storia della partita. E' il suo 1° gol in giallorosso, e anche il 1° dell'attacco in questo torneo. Il singolo che si sostituisce al gioco che proprio non si vede. La Roma poi sbaglia ad accontentarsi e rischia di subire il pari. Mirante, però, non si arrende come gran parte dei suoi compagni, spariti improvvisamente di scena, e salva su Lasagna e Molina. in mezzo la chance sprecata da Okaka. Dzeko scompare, Fonseca, mai successo nelle altre 2 partite contro il Verona e la Juventus, addirittura 4 sostituzioni per tenersi stretto questo risultato. La sosta gli servirà per fare il punto della situazione. Anche con la società. La rosa è ridotta al minimo e, in attesa della chiusura del mercato (lunedì), ha bisogno ancora di qualche rinforzo.

