Pedro sarebbe dovuto essere il giocatore che dava qualità alla trequarti romanista, il leader assieme a Mkhitaryan e Dzeko di una squadra chiamata a raggiungere la Champions. Tutto confermato fino a un pezzo e poi, dalla partita contro il Genoa dello scorso 8 novembre, il suo rendimento è andato calando fino ad arrivare a ieri, giornata in cui il suo aiuto sarebbe stato determinante per non uscire da Bergamo con quattro gol incassati e le ossa rotte. Pedrito è stato richiesto da Fonseca la scorsa estate perché la Roma aveva bisogno di giocatori carismatici, capaci di vincere senza aver timore dell’avversario e su questo lo spagnolo è un vero professionista: 25 trofei totali tra cui 3 Champions League, un Mondiale e un Europeo. Un palmares da fare invidia, che lo ha spinto a sbilanciarsi a inizio stagione: «Possiamo vincere lo scudetto». Parole e trofei che poco contano quando il rendimento insufficiente come accaduto ieri, una partita sbagliata con leziosità inutili e una forma fisica non invidiabile. Il tecnico gli ha dato fiducia dopo la panchina contro il Torino, ma lui non l’ha ripagata se non con un uno-due con Dzeko ad alta velocità e poco altro. La sua capacità di fare da raccordo tra centrocampo e attacco ha funzionato, ma solo nella prima frazione di gioco. Troppo poco per creare problemi all’Atalanta di Gasperini, ennesimo tabù di Fonseca che da quando siede sulla panchina della Roma ha conseguito solo tre vittorie in 16 partite di campionato contro le grandi. Tra i responsabili c’è anche Mirante che non può nulla sulla bordata di Zapata, ma avrebbe potuto anticipare l’uscita sulla rete di Gosen ed evitare di restare immobile su quella di Muriel.

PROBLEMI

Al 24’ ha avuto bisogno dell’intervento dei medici per un sospetto problema al piede, ma poi è rimasto in campo senza chiedere il cambio. La sostituzione, invece, l’ha richiesta Spinazzola uscito per un fastidio al flessore sinistro (infortunio numero 36), al suo posto è entrato Bruno Peres che ha contribuito a far traballare la difesa. Del blackout romanista non riesce a darsi spiegazioni nemmeno Mancini: «Ci sta di calare fisicamente, ma questi gol non si possono prendere perché invece di restare a contatto e provare a rimettere le cose a posto si mandano le partite in vacca. Non ci sentiamo inferiori alle altre grandi». Ma prima o poi dovrà essere dimostrato.

