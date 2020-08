© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno di Pedro. Dopo il controllo specialistico del 18 agosto alla spalla (a seguito dell’intervento chirurgico al quale era stato costretto a sottoporsi i primi del mese per la sub-lussazione rimediata nella nella finale di FA Cup contro l’Arsenal), lo spagnolo torna oggi a Villa Stuart. Stavolta lo attendono soltanto le visite mediche di rito. Una settimana fa l’attaccante aveva svolto una risonanza magnetica che tuttavia non era servita per avere un quadro post-operatorio completo. Proprio per questo motivo, la Roma aveva così chiesto la cartella clinica all’ospedale di Londra che aveva operato lo spagnolo. Documento sanitario arrivato in poche ore. Una volta recapitato, dopo esser stato esaminato dallo specialista Castagna, è arrivata la notizia che ha tranquillizzato il club. Pedro infatti ha riportato una semplice lussazione acromion claveare, ossia della clavicola. Per rivederlo in campo, pronto per giocare, ci vorrà un mese.FISIOTERAPIANel frattempo, tolto il tutore, per accorciare i tempi di recupero, il giocatore già da qualche giorno sta svolgendo un programma specifico di fisioterapia. Il dolore è oramai sotto controllo grazie all’utilizzo dei laser della tens, più massaggi decontratturanti alla spalla. Parallelamente a breve è già pronto un lavoro che permetterà un graduale aumento dell’articolarità sia in piscina che in palestra. Avendo effettuato il tampone (esame che dovrà rifare giovedì, come i suoi nuovi compagni di squadra) oggi Pedro si limiterà a svolgere le classiche visite mediche. Una volta superate, sarà pronto per apporre la firma sul contratto. Per lui è pronto un biennale fino al 2022 da 3 milioni netti a stagione più bonus.IL COLLEZIONISTAAvere Pedro in rosa regala esperienza e qualità a Fonseca. Oltre alla duttilità di un calciatore che può ricoprire sia il ruolo del trequartista dietro il centravanti che, all’occorrenza, trasformarsi in un falso nueve, sono 158 i gol in carriera nelle squadre di club. Ai quali si sommano i 17 in nazionale: confidenza con le porte avversaria non gli manca di certo. Come l’attitudine a vincere trofei: lo spagnolo è arrivato a quota 25. Ha già parlato con Fonseca e in questo primo periodo è in costante contatto con Khlivnyuk, uno degli uomini del portoghese che si occupa della gestione del gruppo e delle relazioni con la dirigenza.