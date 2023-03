Pedro si scontra con Nuno Santos, rissa sfiorata al derby: ecco cosa è successo

Rissa sfiorata al derby. Pedro è passato davanti alla panchina della Roma e Nuno Santos, il preparatore dei portieri della squadra allenata da Mourinho, gli è andato contro.

Ibanez espulso, ecco perché ha ricevuto due cartellini gialli in 33 minuti. Lazio-Roma subito volto

A scatenare la reazione dell'ex calciatore portoghese probabilmente una provocazione del giocatore laziale (che ha fatto parte anche della formazione giallorossa in passato). Un atteggiamento, quello dell'attaccante biancoceleste, che non è piaciuto alla panchina della formazione oggi ospite. Ne è nato un parapiglia in campo tra giocatori. L'arbitro, il sig. Massa, ha preso due provvedimenti: esplusi Nuno Santos e Ianni.

Cosa è successo

Poco prima dell'intervallo di Lazio-Roma scintille tra le due panchine. I giallorossi protestano perché Pedro non mette fuori il pallone nonostante Romagnoli sia terra e quando lo spagnolo calcia in fallo laterale viene aggredito verbalmente da Nuno Santos. Il nove biancoceleste e il preparatore dei portieri della Roma vanno faccia a faccia e le due panchine scattano accenando una rissa che si spegne dopo qualche minuto. I giallorossi lamentano anche un fallo a palla lontana di Zaccagni su Mancini, ma il direttore di gara, una volta riportata la calma, espelle Nuno Santos e Ianni, collaboratore di Sarri.